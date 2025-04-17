Трамп: США и Украина подпишут соглашение о полезных ископаемых 24 апреля

США и Украина подпишут соглашение об украинских полезных ископаемых в следующий четверг — 24 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

«У нас есть соглашение о добыче полезных ископаемых, которое, я думаю, будет подписано… в следующий четверг в ближайшее время… И я предполагаю, что они собираются воплотить это соглашение. Посмотрим», — заявил Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони (цитата по «Европейской правде»).

В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент, присутствовавший на встрече, сказал, что «детали еще обсуждаются». «У нас был меморандум о взаимопонимании, мы перешли сразу к соглашению. Кажется, это соглашение на 80 страниц, и именно оно будет подписано», — добавил он.

В ходе встречи Трамп также заявил, что не считает президента Украины Владимир Зеленского ответственным за войну, хотя ранее обвинял его в этом. По словам лидера США, он «не возлагает ответственности на Зеленского, но не в восторге от того, что эта война началась». «И поэтому я не доволен им [Зеленским], и я не доволен кем-либо, кто к этому причастен», — сказал Трамп.

Украина и США собирались заключить соглашение о приоритетном доступе американских компаний к добыче редкоземельных металлов на украинской территории в конце февраля. Однако сделка сорвалась из-за публичной перепалки Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

В конце марта стало известно, что США подготовили новый вариант соглашения по недрам. В этом варианте документа речь уже шла о доступе ко всем украинским полезным ископаемым. Власти Украины говорили, что это лишь один из вариантов, а обсуждение договора продолжается.

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