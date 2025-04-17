Бывшего заместителя главы Генштаба РФ генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии по делу о взятке

Московский гарнизонный военный суд назначил семь лет колонии строгого режима бывшему заместителю начальника Генерального штаба РФ, руководителю Главного управления связи Вадиму Шамарину, обвиненному в получении взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Об этом сообщает «Интерфакс».

Шамарина также лишили звания генерал-лейтенанта и на семь лет запретили занимать должности в органах государственной власти. Кроме того, суд конфисковал имущество генерала на сумму около 36 миллионов рублей.

Гособвинение просило приговорить генерала к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 108 миллионов рублей, а также лишением звания и наград.

Защита Шамарина заявила, что не будет обжаловать приговор.

Вадима Шамарина арестовали в мае 2024 года. Адвокат Игорь Дюкин сообщал, что Шамарина в том же месяце отстранили от должности замглавы Генштаба. При этом он подчеркивал, что генерал не уволен, а выведен за штат.

По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку на общую сумму в 36 миллионов рублей от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этой же организации Елены Гришиной. Деньги Шамарину заплатили за «увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». Сам Шамарин говорил, что получил не 36 миллионов, а 19 миллионов рублей.

Дело Шамарина рассматривалось в закрытом режиме и в особом порядке, поскольку генерал заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. ТАСС со ссылкой на адвокатов генерала сообщал, что с момента ареста Шамарин «неоднократно» подавал письма, в которых просил отправить его на « , чтобы послужить Родине».

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