Администрация Трампа, по данным The New York Times, обсуждает блокировку китайского чат-бота DeepSeek в США

Власти США обсуждают меры, направленные против китайского чат-бота DeepSeek и ведущего американского производителя полупроводников Nvidia (чипы этой компании использовали в DeepSeek), сообщила газета The New York Times, ссылаясь на источники.

Администрация президента США Дональда Трампа уже ограничила продажу чипов Nvidia в Китай. Также власти рассматривают введение санкций, которые не позволят DeepSeek закупать американские технологии, и обсуждают возможность запретить американцам доступ к DeepSeek, рассказали источники NYT.

Конгресс также оказывает давление на Nvidia. Специальный комитет палаты представителей по делам коммунистической партии Китая 16 апреля начал расследование, чтобы выяснить, нарушила ли Nvidia американские правила, предоставив DeepSeek чипы для разработки искусственного интеллекта. Это первое расследование конгресса в отношении Nvidia.

Представитель Nvidia Джон Риццо заявил, что компания следовала указаниям правительства США о том, какие продукты и где она может продавать, «с точностью до буквы».

США начали преследовать Nvidia после того, как Белый дом и министерство торговли США узнали, что некоторые исследователи DeepSeek связаны с армией Китая и другими структурами, в отношении которых действуют санкции за помощь китайским военным, отмечает The New York Times.

Представители DeepSeek не ответили на запрос о комментарии.

Компания DeepSeek в январе представила новую систему искусственного интеллекта DeepSeek-V3, которая не уступает передовым разработкам. Представители DeepSeek заявили, что обучили модель за два месяца и потратили на это менее шести миллионов долларов, тогда как американские компании тратят в десятки раз больше. После начала работы DeepSeek китайский чат-бот заблокировали в Италии.

Читайте также

DeepSeek остается одним из самых популярных приложений в мире. Но им недовольны во многих странах (а в одной даже заблокировали) Что происходит с китайским чат-ботом и почему разработчиков подозревают во лжи?

Читайте также

DeepSeek остается одним из самых популярных приложений в мире. Но им недовольны во многих странах (а в одной даже заблокировали) Что происходит с китайским чат-ботом и почему разработчиков подозревают во лжи?