В Италии заблокировали китайский чат-бот DeepSeek

Итальянский регулятор Garante объявил, что заблокировал китайский чат-бот DeepSeek, так как не получил от разработчиков информацию о том, как используются персональные данные пользователей.

Reuters отмечает, что еще в среду 29 января DeepSeek стал недоступен для скачивания в магазинах приложений App Store и Google в Италии.

Garante запросил информацию о том, какие персональные данные собирает китайский чат-бот, из каких источников, для каких целей и хранятся ли они в Китае. Информация, которую предоставили разработчики, «была сочтена совершенно недостаточной». Те заявили, что не работают в Италии и что европейское законодательство на них не распространяется.

DeepSeek — бесплатный чат-бот, разработкой которого занимается одноименный китайский стартап. Его основал предприниматель Лян Вэньфэн в 2023 году. Стартап принадлежит китайскому хедж-фонду High-Flyer (Вэньфэн также входит в число его сооснователей). Эта же компания выступает единственным инвестором DeepSeek. Приложение чат-бота вышло 10 января 2025 года. К концу месяца, когда DeepSeek начали обсуждать в СМИ и соцсетях, приложение возглавило топ бесплатных приложений сначала в американском сегменте App Store (обогнав ChatGPT и ‎Gemini от Google), а потом и в российском. Разработчики DeepSeek утверждают, что им удалось создать ИИ-модель, которая не уступает передовым разработкам, в том числе OpenAI.

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