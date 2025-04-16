Институт оборонных исследований Южной Кореи: КНДР заработала около 20 миллиардов долларов на войне в Украине

КНДР заработала около 20 миллиардов долларов благодаря поставкам в Россию вооружения для войны с Украиной. Об этом говорится в докладе Института оборонных исследований Южной Кореи (KIDA), который пересказали Newsweek и NK News.

В докладе говорится, что наибольшую выгоду КНДР получила от поставок снаряжения и боеприпасов — 19,2 миллиарда долларов. Пхеньян также заработал 630 миллионов долларов за счет передачи технологий и 280 миллионов — на отправке военнослужащих.

Для своей оценки южнокорейские исследователи использовали информацию о том, что КНДР отправила в Россию 21 тысячу контейнеров с оружием и боеприпасами только морским путем.

Расчет прибыли от размещения северокорейских войск институт рассчитывал исходя из данных, согласно которым, Россия выплачивает ежемесячную зарплату 11 тысячам солдатам из КНДР, а также единовременную премию. В докладе отмечается, что Пхеньян удерживает часть денег из этих выплат перед тем, как отправить оставшуюся сумму военным.

По данным Reuters, около 50% боеприпасов, используемых российскими военными в последние месяцы, были поставлены из КНДР.

Северная Корея, по данным Украины, Южной Кореи и США, направила в Россию 11-12 тысяч солдат для участия в российско-украинской войне. Военнослужащих КНДР привлекли к боям в Курской области. В январе президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Северная Корея потеряла около четырех тысяч солдат убитыми и ранеными. Такие же оценки по северокорейским потерям сейчас представил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

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