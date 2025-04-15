В Екатеринбурге чиновника оштрафовали за «дискредитацию» армии. Он вышел на пикет против выставки, где показывали копию трубы из Суджи

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 30 тысяч рублей сотрудника министерства образования Свердловской области Романа Гильманова по протоколу о «дискредитации» армии РФ (статья 20.3.3 КоАП), сообщает издание Itʼs My City.

Поводом для административного дела стал пикет, который 23-летний Гильманов провел 25 марта возле Храма на Крови в центре Екатеринбурга. Чиновник протестовал против открытия выставки, посвященной операции войск РФ в Судже Курской области. Главным экспонатом этой выставки стал макет газовой трубы, по которой российские военные проникли в Суджу.

Гильманова задержали и первоначально отправили под арест на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП). В протоколе утверждалось, что он отказывался сесть в служебный автомобиль и пытался скрыться. На пикет он вышел с плакатом с надписью «Труба на крови».

На сайте правительства Свердловской области говорится, что Роман Гильманов работает в министерстве образования на позиции ведущего специалиста отдела юридического сопровождения и контроля системы образования.

В своих соцсетях он выступал против войны в Украине и поддерживал память о жертвах политических репрессий, отмечает Itʼs My City. Сейчас его страница удалена.

Выставка в Екатеринбурге

«Труба — это русское слово. Труба — это значит труба» В Екатеринбурге у Храма на Крови открыли выставку, посвященную операции российской армии в Судже. Фотографии

Выставка в Екатеринбурге

«Труба — это русское слово. Труба — это значит труба» В Екатеринбурге у Храма на Крови открыли выставку, посвященную операции российской армии в Судже. Фотографии