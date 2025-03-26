В Екатеринбурге чиновник вышел на пикет против выставки, на которой показывают копию трубы из Суджи. Его арестовали на 15 суток

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток местного жителя Романа Гильманова, сообщила пресс-служба суда.

Суд признал Гильманова виновным в неповиновении полицейским (статья 19.3 КоАП). Согласно материалам дела, 25 марта он отказался сесть в машину полиции при задержании, а также «оказывал активное сопротивление, пытаясь скрыться».

Провластное издание Ura.ru сообщило, что Гильманов — чиновник министерства образования Свердловской области. На сайте правительства региона говорится, что в минобре он работает на позиции ведущего специалиста отдела юридического сопровождения и контроля системы образования.

По данным Ura.ru, 25 марта Гильманов вышел на одиночный пикет к Храму на Крови в центре Екатеринбурга, где открыли выставку, посвященную операции РФ в Судже Курской области. Главный экспонат выставки — макет газовой трубы, по которой российские военные проникли в Суджу. Ura.ru утверждает, что чиновник вышел с плакатом, на котором «была надпись осуждающего характера по поводу макета [трубы]».

После задержания Гильманова, судя по всему, оставили на ночь в отделе полиции. Родственникам и знакомым, пишет «Медиазона», не сообщили о задержании Гильманова, и ночью те опубликовали объявление о его пропаже в поисковой группе. В посте отмечалось, что чиновник «нуждается в медицинской помощи».

Ura.ru утверждает, что на Гильманова также составили административный протокол о «дискредитации» российской армии.

Выставка в Екатеринбурге

«Труба — это русское слово. Труба — это значит труба» В Екатеринбурге у Храма на Крови открыли выставку, посвященную операции российской армии в Судже. Фотографии

Выставка в Екатеринбурге

«Труба — это русское слово. Труба — это значит труба» В Екатеринбурге у Храма на Крови открыли выставку, посвященную операции российской армии в Судже. Фотографии