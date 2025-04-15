The Guardian: США предложили Ирану передать запасы урана России

США в рамках переговоров с Ираном по ядерной сделке предложили, чтобы Тегеран передал свои запасы высокообогащенного урана третьей стране — например, России. Об этом говорится в материале The Guardian без ссылки на источник информации.

Этот вопрос рассматривался в ходе непрямых переговоров, проходивших 12 апреля в Омане, и является одним из ключевых «камней преткновения» на пути к возможному соглашению.

По данным The Guardian, Иран «будет сопротивляться» предложению США по передаче запасов урана третьей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать информацию The Guardian, передает «Интерфакс».

Делегации Ирана и США провели непрямые переговоры в Маскате, столице Омана, 12 апреля. После встречи президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, переговоры с Ираном проходят хорошо. Второй раунд переговоров пройдет в Омане 19 апреля.

По информации The Wall Street Journal, Иран на переговорах добивался смягчения американских санкций в обмен на ограничение своей ядерной программы.

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