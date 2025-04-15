Русская служба «Радио Свобода» приостановила вещание на средних волнах

Русская служба «Радио Свобода» объявила, что с 15 апреля на неопределенный срок прекращает вещание в средневолновом диапазоне на частоте АМ 1386 Кгц. При этом ее программы и выпуски новостей по-прежнему остаются доступными на сайте, ютьюб-канале и в соцсетях «Радио Свобода».

В настоящее время в Федеральном окружном суде в Вашингтоне проходят слушания о финансировании «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL). Медиакорпорация добивается от Агентства США по глобальным медиа (USAGM), перечисления примерно 70 миллионов долларов, уже выделенных Конгрессом США на финансовый 2025 год.

Работа «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL), как и «Голоса Америки», финансировалась за счет средств, выделяемых конгрессом США через грант USAGM. 14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в семи федеральных агентствах, в число которых вошло и USAGM. После этого «Голос Америки» объявил о приостановке работы, а RFE/RL оспорила указ в суде и добилась временного запретительного судебного приказа.

В начале апреля украинская редакция «Радио Свобода» объявила о сокращении вещаний из-за ограничения финансирования, а Агентство США по глобальным медиа отключило спутники, транслировавшие передачи «Радио Свобода» в Россию.

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