Агентство США по глобальным медиа отключило спутники, транслировавшие передачи «Радио Свобода» в Россию

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) отключило спутниковые сервисы, с помощью которых «Радио Свобода» вещало на Россию, рассказал президент и исполнительный директор «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (RFE/RL) Стивен Капус агентству AFP.

«Мы пришли на работу сегодня и увидели, что спутниковые сервисы, охватывающие территорию России, были отключены USAGM», — заявил Капус.

Это решение, по его словам, затрагивает круглосуточное русскоязычное вещание телеканала «Настоящее Время», транслируемое в Россию, Украину, Центральную Азию, Восточную Европу и другие регионы. Кроме того, как рассказал Капус, USAGM уведомило RFE/RL о прекращении спутниковых контрактов, обеспечивающих трансляцию «Настоящего Времени» в Европе».

Работа RFE/RL (как и «Голоса Америки») финансировалась за счет средств, выделяемых конгрессом США через грант USAGM. 14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в семи федеральных агентствах, в число которых вошло и USAGM. После этого «Голос Америки» объявил о приостановке работы, а RFE/RL оспорила указ в суде и добилась временного запретительного судебного приказа. Но Агентство США по глобальным медиа финансирование пока не возобновило, несмотря на указ суда.

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