Агентство США по глобальным медиа (USAGM) временно возобновило действие гранта «Радио Свобода», говорится в сообщении ведомства.

Возобновление финансирования произошло на основании решения Федерального окружного суда в Вашингтоне, который 26 марта встал на сторону «Радио Свобода», обжаловавшего прекращение финансирования.

Суд счел, что до рассмотрения иска по существу USAGM обязано воздержаться от мер, направленных на закрытие «Радио Свобода».

В сообщении USAGM отмечается, что агентство не согласно с позицией «Радио Свобода».

Президент США Дональд Трамп 14 марта в рамках своей политики по уменьшению государственных расходов подписал указ о сокращениях в семи федеральных агентствах, в том числе USAGM, за счет грантов которого работают «Радио Свобода» и «Голос Америки».

«Голос Америки» объявил о приостановке работы, его сотрудников начали увольнять. «Радио Свобода» работать продолжает.

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