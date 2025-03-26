Суд в США ввел временный запрет на отказ в финансировании «Радио Свобода»

Федеральный окружной суд в Вашингтоне удовлетворил ходатайство «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (RFE/RL) и вынес временный запрет на отказ в финансировании медиакорпорации со стороны Агентства США по глобальным медиа (USAGM).

Суд, сообщается на сайте «Радио Свобода», постановил, что до рассмотрения иска медиакорпорации к агентству по существу, USAGM должно воздержаться от мер, которые могут привести к закрытию RFE/RL. К этим мерам, как утверждает «Радио Свобода», относится решение, согласно которому агентство прекращает действие грантового соглашения, по которому RFE/RL получает средства, выделенные конгрессом США на работу медиакорпорации.

«Руководство USAGM не может, при помощи одной фразы, практически без обоснования, заставить RFE/RL прекратить работу — даже если президент распорядился это сделать», — заявил судья Ройс Ламберт.

Теперь суд должен рассмотреть ходатайство RFE/RL о предоставлении медиакомпании около 77 миллионов долларов, выделенных ранее конгрессом на ее работу до сентября 2025 года.

Накануне стало известно, что USAGM согласилось выплатить «Радио Свобода / Радио Свободная Европа» часть средств, выделенных конгрессом. Речь идет о 7,46 миллиона долларов, которые покроют период с 1 по 14 марта. Средства должны быть переведены до 26 марта.

Работа «Радио Свобода» финансируется за счет средств, выделяемых конгрессом США через грант USAGM. 14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в семи федеральных агентствах — и в том числе USAGM. После этого «Голос Америки», который также финансировался через агентство, объявил о приостановке работы, а его сотрудники начали получать уведомления об увольнении. «Радио Свобода» официально об остановке работы не сообщало.

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