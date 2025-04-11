Украинская редакция «Радио Свобода» объявила о сокращении вещаний из-за ограничения финансирования

Украинская редакция «Радио Свобода» вынуждена отправить в простой часть сотрудников и сократить вещание из-за ограничения финансирования.

Так, объявила редакция, 11 апреля в эфир вышел последний выпуск стрима «Свобода.Утро». Он более двух лет выходил на канале «Радио Свобода» в YouTube, а также на телеканале «Эспрессо», где был одним из лидеров рейтинга.

С 14 апреля редакция также отправляет в простой часть сотрудников в Киеве и Львове.

«Это — вынужденный шаг в то время, как „Радио Свобода“ борется за право получить финансирование конгресса США в американских судах. Перед тем с 1 апреля в частично оплачиваемый отпуск ушла часть сотрудников в Праге из разных языковых служб», — сообщила директор украинской редакции Марьяна Драч.

Работа «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (RFE/RL), как и «Голоса Америки», финансировалась за счет средств, выделяемых конгрессом США через грант USAGM. 14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в семи федеральных агентствах, в число которых вошло и USAGM. После этого «Голос Америки» объявил о приостановке работы, а RFE/RL оспорила указ в суде и добилась временного запретительного судебного приказа. Но Агентство США по глобальным медиа финансирование пока не возобновило, несмотря на указ суда.

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