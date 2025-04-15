Мосгорсуд отменил штраф комика Данилы Поперечного за «дискредитацию» армии из-за отсутствия состава правонарушения

Московский городской суд, рассмотрев апелляцию Данилы Поперечного на штраф за «дискредитацию» армии, прекратил административное дело в отношении комика из-за отсутствия состава преступления.

Что именно стало причиной прекращения производства по административному делу, пишет «Медиазона», в карточке на сайте московских судов не уточняется.

Штраф в 50 тысяч рублей суд назначил Поперечному в ноябре 2024 года. Тогда сообщалось, что в «дискредитации» армии комика обвинили из-за публикации в инстаграме, которая, по мнению суда, была направлена «на формирование негативного отношения к российской армии». В посте Поперечного были фразы «нет войне» и «не надо войны».

Адвокат Поперечного заявляла в суде, что по делу истек срок давности, а публикацию не могли видеть россияне, так как инстаграм заблокирован в России.

Данила Поперечный после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину покинул Россию и выступил против войны. Он опубликовал в соцсетях 18-минутное видео о своем отношении к происходящему, но позднее удалил его по требованию Роскомнадзора, объяснив это тем, что планирует возвращаться в Россию.

В июне 2024 года Минюст внес Поперечного в реестр «иноагентов».