Комика Данилу Поперечного оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии за пост в инстаграме

Тверской районный суд Москвы оштрафовал комика Данилу Поперечного на 50 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает «Осторожно, новости»

Поводом для составления протокола стала публикация комика в инстаграме, которая, по мнению суда, была направлена «на формирование негативного отношения к российской армии». В посте были фразы «нет войне» и «не надо войны».

Адвокат Поперечного заявила в суде, что по делу истек срок давности, а публикацию не могли видеть россияне, так как инстаграм заблокирован в России.

О протоколе на Поперечного по статье о «дискредитации» армии стало известно в конце октября.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Поперечный покинул страну и выступил против войны. Он опубликовал в соцсетях 18-минутное видео о своем отношении к происходящему, но позднее удалил его по требованию Роскомнадзора, объяснив это тем, что планирует возвращаться в Россию.

В июне 2024 года Минюст РФ внес Поперечного в реестр «иноагентов».