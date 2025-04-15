Апелляционный суд оставил в силе приговор Шарлоту. Певец проведет пять с половиной лет в колонии-поселении

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде подтвердил приговор певцу Эдуарду Шарлоту по уголовному делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

В конце декабря 2024 года Самарский областной суд назначил Шарлоту пять с половиной лет колонии-поселения по этому делу. Гособвинение просило для музыканта семь лет и пять месяцев лишения свободы и штраф в размере 299 тысяч рублей. Шарлота также обвиняли в повреждении официального документа и возбуждении ненависти либо вражды, но в ходе судебного разбирательства преследование по этим статьям было прекращено за отсутствием состава преступления. Все уголовные дела касались роликов, которые Шарлот публиковал в инстаграме.

Прокуратура Самарской области назвала приговор Шарлоту слишком мягким и потребовала пересмотра дела. Представитель гособвинения просил в суде, чтобы обвиняемый отбывал наказание не в колонии-поселении, а в колонии общего режима. Адвокаты певца также подавали апелляцию на приговор, добиваясь полного освобождения Шарлота от наказания. В итоге суд отклонил апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты певца.

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