Бывшего директора Игоря Талькова потребовали заочно приговорить к 14 годам колонии по делу об убийстве певца

В Петроградском районном суде Петербурга состоялись прения по уголовному делу об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, гособвинение просит заочно приговорить к 14 годам колонии строгого режима бывшего директора музыканта Валерия Шляфмана, подозреваемого в преступлении.

В то же время защита обвиняемого настаивает на оправдательном приговоре.

Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года в ходе перестрелки, произошедшей за кулисами во время концерта в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Конфликт возник между представителями Талькова и певицы Азизы из-за очередности выступлений.

По версии следствия, Талькову и его директору Валерию Шляфману угрожал пистолетом телохранитель Азизы Игорь Малахов. Во время потасовки Шляфман завладел оружием Малахова и выстрелил в него, но в итоге пуля попала в Талькова, задев сердце и легкое. Певец умер на месте. Концерт в «Юбилейном» прервали.

Изначально Шляфмана обвиняли в убийстве по неосторожности. В феврале 1992 года он уехал из России в Израиль и сменил фамилию на Высоцкий. С тех пор расследование дела приостановили, но в 2018 году Следственный комитет его возобновил. В 2022-м суд в Петербурге заочно арестовал Шляфмана, обвинив в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом. В июле 2024 года суд приступил к рассмотрению дела по существу. Как писали СМИ, осенью 2024-го российские следователи допросили Шляфмана в Израиле по делу об убийстве Талькова.

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