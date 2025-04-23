Бывшего директора Игоря Талькова заочно приговорили к 13 годам колонии по делу об убийстве певца

Петроградский районный суд Петербурга признал бывшего директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана виновным в убийстве певца в 1991 году, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 апреля.

Шляфмана заочно приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Шляфман находится за пределами России.

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в ходе перестрелки, произошедшей за кулисами во время концерта в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Конфликт возник между представителями Талькова и певицы Азизы из-за очередности выступлений. По версии следствия, Талькову и его директору Валерию Шляфману угрожал пистолетом телохранитель Азизы Игорь Малахов. В ходе потасовки Шляфман завладел оружием Малахова и выстрелил в него, но пуля попала в Талькова. Певец умер на месте происшествия.

Первоначально Валерия Шляфмана обвиняли в убийстве по неосторожности. После того, как Шляфман в 1992 году уехал из России в Израиль, расследование дела приостановили. Следственный комитет возобновил дело в 2018 году. Суд приступил к рассмотрению дела в июле 2024 года. Как сообщали СМИ, осенью 2024-го российские следователи допросили Шляфмана в Израиле.

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