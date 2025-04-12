Reuters: китайские офицеры с одобрения Пекина находятся в тылу российских войск

Военные офицеры Китая находятся в тылу российских войск, участвующих в войне в Украине, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на бывшего сотрудника западной разведки.

По его словам, военные находятся в российском тылу с одобрения Пекина, чтобы получить боевой опыт. Офицеры «абсолютно точно находятся там по согласованию», — сказал бывший чиновник.

Источник добавил, что одновременно с этим на стороне России воюют около 200 китайских наемников, с которыми правительство КНР не имеет никаких связей.

Два американских чиновника сообщили агентству, что, китайские бойцы, воюющие на стороне России, судя по всему, имеют минимальную подготовку и не оказывают заметного влияния на военные операции России.

ЦРУ, управление директора национальной разведки США, Совет национальной безопасности, а также посольство Китая в Вашингтоне не ответили на запросы Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что, по информации украинских властей на 11 апреля, «несколько сотен граждан Китая» воюют в составе Вооруженных сил РФ. Ранее двое китайских военных попали в украинский плен. В МИД Китая назвали «безответственным» заявления Зеленского об участии китайцев в войне. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с ТАСС 12 апреля назвал «полной неправдой» заявления о том, что граждане КНР воюют в Украине. При этом «Важные истории» выяснили, что 51 гражданин Китая прошел через московский пункт отбора, где заключают контракты с Минобороны РФ.

Читайте также

Война Тысяча сто сорок второй день. Киев утверждает, что на стороне России воюют китайцы. Москва отрицает, что втягивает Китай в конфликт

Читайте также

Война Тысяча сто сорок второй день. Киев утверждает, что на стороне России воюют китайцы. Москва отрицает, что втягивает Китай в конфликт