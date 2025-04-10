Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби

Россия и США провели утром 10 апреля в Абу-Даби обмен заключенными «в знак продолжающегося укрепления доверия между странами», пишет The Wall Street Journal.

Россия освободила гражданку США и РФ Ксению Карелину, приговоренную к 12 годам колонии по обвинению в госизмене за пожертвование украинской благотворительной организации. Адвокат Карелиной Михаил Мушаилов подтвердил «Интерфаксу» ее освобождение, добавив, что она уже связалась со своими родственниками.

В ответ США освободили гражданина Германии и РФ Артура Петрова, который был задержан в 2023 году на Кипре по американскому запросу за предполагаемый экспорт микроэлектроники военного назначения.

По данным издания, переговоры об обмене вел директор ЦРУ Джон Рэтклифф. В частности, он несколько раз разговаривал по телефону с директором ФСБ Александром Бортниковым и главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

Рэтклифф лично присутствовал при обмене в аэропорту Абу-Даби. «Сегодня президент Трамп привез домой еще одного незаконно задержанного американца из России. Я горжусь сотрудниками ЦРУ, которые неустанно работали, чтобы поддержать эти усилия, и мы признательны правительству ОАЭ за то, что оно обеспечило обмен», — цитирует WSJ заявление главы ЦРУ.

Это уже второй обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном с момента вступления Дональда Трампа на пост президента США. В феврале Россия освободила из тюрьмы американского школьного учителя Марка Фогеля, приговоренного к 14-летнему сроку по делу о контрабанде наркотиков. В ответ США освободили из тюрьмы основателя криптобиржи BTC-e Александра Винника, обвиненного в отмывании не менее четырех миллиардов долларов. Сразу после февральского обмена заключенными Дональд Трамп объявил о начале переговоров с Владимиром Путиным по прекращению российско-украинской войны.