Боец «Ахмата» опубликовал видео из интерната в Судже, разрушенного авиаударом 1 февраля. Судя по записям, под завалами находятся тела двух погибших

Военнослужащий спецназа «Ахмат» Иса Салимсултанов опубликовал в своем телеграм-канале «Курский имам Иса» четыре видео из бывшей школы-интерната в Судже в Курской области, которая была разрушена в результате авиаудара 1 февраля.

На третьем и четвертом видео видны двое погибших под завалами. Судя по записям, один из них в момент удара сидел на стуле. Салимсултанов говорит на видео, что «труп гражданский».

Видео опубликованы 9 апреля, но когда они были сняты — неизвестно. Минобороны России официально объявило о том, что российские войска взяли под контроль Суджу 13 марта — то есть практически месяц назад.

Сколько человек погибло в результате авиаудара по интернату, официально неизвестно. Курские активисты рассказывали «Верстке», что по их данным, погибли шесть человек, еще двое числятся пропавшими без вести.

Удар по зданию бывшей школы-интерната в Судже Курской области был нанесен 1 февраля. В Генштабе ВСУ заявили, что российская авиация сбросила на здание авиабомбу. В Минобороны России в ответ обвинили в ударе ВСУ, заявив, что украинские ракеты, попавшие по зданию интерната, были выпущены из Сумской области Украины.

The Washington Post писала, что после удара по интернату украинские военные вывезли в Сумскую область более 100 жителей Курской области, большая часть из которых — пожилые люди. Похожие цифры приводила курская активистка Любовь Прилуцкая. По ее словам, в украинском городе Сумы находятся около 110 эвакуированных жителей Курской области — в основном те, кто размещался в интернате в Судже.

Читайте также

В Судже разрушено здание школы-интерната, в котором находились мирные жители. Есть погибшие и раненые Украина утверждает, что удар был нанесен российской авиабомбой. В Минобороны России заявили о ракетной атаке ВСУ

Читайте также

В Судже разрушено здание школы-интерната, в котором находились мирные жители. Есть погибшие и раненые Украина утверждает, что удар был нанесен российской авиабомбой. В Минобороны России заявили о ракетной атаке ВСУ