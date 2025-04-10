Биржи США закрылись падением основных индексов на фоне продолжающейся торговой войны с Китаем
Источник: CNBC
Американские биржи закрыли торговую сессию 10 апреля падением основных индексов после резкого роста днем ранее.
Биржи, сообщают американские СМИ, включая CNBC, отреагировали на продолжающуюся торговую войну с Китаем.
На котировки акций повлияло заявление Белого дома о том, что американский пошлины на импорт из КНР составляют 145%.
- Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 3,46%
- Высокотехнологичный Nasdaq потерял 4,31%
- Промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,5%
Среди компаний, чьи ценные бумаги подешевели сильнее всего, Tesla (-7,3%) и Apple (-4,2%). Стоимость ценных бумаг Nivida снизилась почти на 6%, а акции Meta потеряли почти 7%.