Биржи США закрылись падением основных индексов на фоне продолжающейся торговой войны с Китаем

Американские биржи закрыли торговую сессию 10 апреля падением основных индексов после резкого роста днем ранее.

Биржи, сообщают американские СМИ, включая CNBC, отреагировали на продолжающуюся торговую войну с Китаем.

На котировки акций повлияло заявление Белого дома о том, что американский пошлины на импорт из КНР составляют 145%.

Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 3,46%

Высокотехнологичный Nasdaq потерял 4,31%

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,5%

Среди компаний, чьи ценные бумаги подешевели сильнее всего, Tesla (-7,3%) и Apple (-4,2%). Стоимость ценных бумаг Nivida снизилась почти на 6%, а акции Meta потеряли почти 7%.

Читайте также

Трамп моргнул первым. Почему президент США заморозил пошлины на 90 дней? Торговая война еще возобновится? И что ждать от эскалации конфликта США с Китаем?

Читайте также

Трамп моргнул первым. Почему президент США заморозил пошлины на 90 дней? Торговая война еще возобновится? И что ждать от эскалации конфликта США с Китаем?