CNBC: совокупные пошлины США для Китая достигли 145%

Пошлины США на товары из Китая сейчас фактически составляют 145%, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее 9 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении ввозных пошлин для КНР с 84% до 125%.

Эта ставка идет в дополнение к действующим 20%, введенным в марте из-за обвинений в поставках из Китая в США, пояснил журналистам неназванный чиновник из администрации Трампа.

Дональд Трамп объявил о приостановке повышения ввозных пошлин для большинства стран мира незадолго до того, как они должны были вступить в силу в полночь 10 апреля. При этом президент США повысил пошлины для Китая.

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