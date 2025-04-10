CNBC: совокупные пошлины США для Китая достигли 145%
Источник: CNBC
Пошлины США на товары из Китая сейчас фактически составляют 145%, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя Белого дома.
Ранее 9 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении ввозных пошлин для КНР с 84% до 125%.
Эта ставка идет в дополнение к действующим 20%, введенным в марте из-за обвинений в поставках фентанила из Китая в США, пояснил журналистам неназванный чиновник из администрации Трампа.
Дональд Трамп объявил о приостановке повышения ввозных пошлин для большинства стран мира незадолго до того, как они должны были вступить в силу в полночь 10 апреля. При этом президент США повысил пошлины для Китая.