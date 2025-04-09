Канада ввела ответные пошлины в 25% на импорт автомобилей из США

Канада ввела пошлины в размере 25% на все автомобили из США, не отвечающие требованиям соглашения о свободной торговле ( ), объявил премьер-министр страны Марк Карни.

Также 25-процентные пошлины введены на неканадские и немексиканские компоненты для автомобилей из США, соответствующих соглашению о свободной торговле.

«Президент Трамп спровоцировал этот торговый кризис — и Канада отвечает целенаправленно и с силой», — написал Карни.

2 февраля Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт в США товаров из Канады и Мексики. Введение пошлин Трамп объяснял необходимостью «заставить Мексику, Канаду и Китай выполнить свои обещания остановить нелегальную иммиграцию и остановить поток ядовитого фентанила и других наркотиков» в США. Тогдашний премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ заявил о введении 25-процентных пошлин на американские товары на сумму 155 миллиардов канадских долларов.

В ответ Трюдо 11 марта Трамп объявил о введении дополнительных пошлин до 50% на импорт стали и алюминия из Канады, но на следующий день отменил это решение — после того, как премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд объявил, что приостанавливает введение наценки в 25% на экспорт электроэнергии в Мичиган, Нью-Йорк и Миннесоту по итогам обсуждений с американским министром торговли Говардом Лютником.

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