Главу Гагаузии Евгению Гуцул перевели под домашний арест

Суд в Кишиневе перевел под домашний арест главу Гагаузской автономии Молдовы Евгению Гуцул. Об этом сообщает издание NewsMaker.

По данным Moldova Liber, срок домашнего ареста составит 20 суток. NewsMaker пишет о 30 сутках.

Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что опротестует решение районного суда Кишинева о домашнем аресте. «Мы категорически не согласны с решением суда и будем незамедлительно подавать апелляцию. Считаем данную меру пресечения необоснованной и чрезмерно строгой. Будем добиваться полного освобождения», — заявила она.

Гуцул находилась под арестом с 28 марта. Она была задержана 25 марта в рамках дела против пророссийской политической партии «Шор». Ее обвиняют в незаконном финансировании политической партии и кандидата на выборах в составе организованной преступной группы.

После задержания Гуцул обращалась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдовы с целью освобождения.

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