Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, задержанная в Кишиневе, обратилась к Путину с просьбой оказать давление на власти Молдовы

Глава Гагаузской автономии Молдовы Евгения Гуцул, задержанная в аэропорту Кишинева 25 марта, обратилась к Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдовы с целью освобождения.

В заявлении, опубликованном в телеграм-канале Гуцул через адвокатов, российского президента «от имени гагаузского народа» просят использовать «весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти» с целью «немедленного прекращения политических репрессий» и скорейшего освобождения Гуцул.

Также Гуцул обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В заявлении говорится, что официальный Кишинев подвергает народ Гагаузии «политическому и идеологическому давлению» и преследует тех, кто выступает «за дружбу и добрососедство с Турцией, с Россией и с другими стратегическими партнерами». В обращении Гуцул выражает уверенность, что Эрдоган «не останется безучастным», и пишет, что «рассчитывает на его вмешательство».

Евгения Гуцул была задержана вечером 25 марта в аэропорту на 72 часа Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдовы. Она собиралась вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Антикоррупционная прокуратура в этот же день сообщала, что завершила представление доказательств в поддержку обвинения против Гуцул и бывшего секретаря партии «Шор». Их обвиняют в соучастии в незаконном финансировании политической партии и кандидата на выборах в составе организованной преступной группы.

В Кремле после сообщения о задержании Гуцул осудили действия властей Молдовы. «Мы, конечно же, осуждаем подобные действия и считаем, что Кишинев должен отказаться от подобных методов и предоставить свободы действия всем политическим силам в стране», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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