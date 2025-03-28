Суд в Молдове арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул

Суд в Молдове санкционировал арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.

Гуцул была задержана 25 марта в рамках дела против пророссийской политической партии «Шор». Ее обвиняют в незаконном финансировании политической партии и кандидата на выборах в составе организованной преступной группы.

Гуцул возглавляет Гагаузскую автономию с лета 2023 года. На протяжении всего срока своего правления она конфликтует с руководством Молдовы.

Гуцул считает свое преследование политическим. После задержания она обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать «весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти» с целью «немедленного прекращения политических репрессий».

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