Депутат попросил Минюст проверить, есть ли основания для включения Ивана Урганта в список «иноагентов». Министерство отчиталось о «контрольных мероприятиях»

Минюст России проводит контрольные мероприятия, чтобы выяснить, есть ли в деятельности телеведущего Ивана Урганта признаки «иностранного агента». Об этом говорится в ответе Минюста на запрос депутата Госдумы от «Справедливой России» Николая Новичкова, пишет ТАСС.

18 марта 2025 года после того, как в СМИ появилась информация о том, что Ургант якобы зарегистрировался во Франции как индивидуальный предприниматель, депутат попросил Минюст «рассмотреть возможность проверки и изучения данных фактов с целью выявления возможного наличия в данном случае иностранного влияния, иностранного финансирования и прочего».

В ответе Минюста говорится, что «с целью выявления в деятельности вышеуказанного лица признаков иностранного агента» ведомство проводит «контрольные проверки».

«При наличии сведений, подтверждающих соответствие лицом признаков иностранного агента в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ „О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием“, Минюстом России будет рассмотрен вопрос о включении указанного в вашем обращении фигуранта в реестр иностранных агентов», — говорится в ответе Минюста.

Российское государственное агентство РИА Новости 18 марта сообщило, что Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Париже, указав своей деятельностью постановку и производство шоу. При этом, как обнаружило издание, телеведущий зарегистрировал статус индивидуального предпринимателя 11 марта 2024 года.

Сам Ургант заявил, что не собирается уезжать из России и открывать бизнес за рубежом. После комментария телеведущего РИА Новости, сославшись на полученные документы, сообщило, что Ургант 18 марта закрыл ИП в Париже.

Иван Ургант 10 лет вел телевизионное шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. 24 февраля 2022 года Ургант выступил с антивоенным высказыванием, а его программа исчезла из эфира Первого канала. О закрытии шоу официально не объявлялось.