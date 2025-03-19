«Не переезжаю. Бизнес не начинаю. В волка по ночам не превращаюсь». Иван Ургант прокомментировал сообщения о регистрации ИП во Франции

Телеведущий Иван Ургант заявил, что не собирается уезжать из России и открывать бизнес за рубежом. Так он прокомментировал сообщение российского госагентства РИА Новости о том, что Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Париже.

Слушая второй день грохочущий концерт периодической прессы, появилось острое желание, чтобы в нем прозвучала и моя тоненькая струнка.

Итак, в быстром темпе. Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь! Кода!

За сим вынужден покинуть оркестровую яму — иду гулять с собаками по ЦАО, пока они не обгадили ковер. Это и без них есть кому сделать.

Ваш Жан Уржан

РИА Новости утверждало, что Ургант в марте 2024 года зарегистрировал ИП, указав своей деятельностью постановку и производство шоу, а в качестве адреса — дом в Седьмом округе Парижа.

Иван Ургант 10 лет вел телевизионное шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. В феврале 2022 года Ургант выступил с антивоенным высказыванием, а его программа исчезла из эфира Первого канала. О закрытии шоу официально не объявлялось.

На Первом канале отсутствие новых выпусков «Вечернего Урганта» объясняли временным отказом от развлекательного контента. При этом на канале продолжают выходить развлекательные программы, например «Модный приговор» и «Давай поженимся».