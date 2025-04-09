Бывший милиционер, осужденный по делу о двойном убийстве в Клюквенной пади в Бурятии, погиб на войне в Украине

На войне в Украине погиб бывший милиционер Евгений Инкин, осужденный по делу об убийстве двух девушек в Клюквенной пади в 2002 году. Об этом пишет издание «Люди Байкала», чей читатель заметил информацию о похоронах Инкина в городском паблике «Что творится в Селенгинске».

Инкин погиб еще в августе 2024 года в районе села Парасковиевка в самопровозглашенной Донецкой народной республике. «Люди Байкала» предполагает, что тело экс-милиционера доставили с фронта только весной 2025 года, его похороны должны состояться только 11 апреля.

В апреле 2023 года Советский районный суд Улан-Удэ приговорил Инкина к 17 годам колонии сторого режима. Его и другого бывшего милиционера, Дмитрия Истомина, признали виновными в убийстве двух человек, сопряженном с насильственными действиями сексуализированного характера. Инкину также вменили незаконное ношение огнестрельного оружия и похищении человека, но от наказания по последнему пункту его освободили из-за истечения сроков давности. Истомину назначили 18 лет колонии строгого режима. В мае 2024 года стало известно, что Истомин и Инкин заключили контракты с Минобороны и уехали на войну в Украине.

Следствие утверждало, что в 2002 году милиционеры «отдыхали на природе» в обществе 17-летней Евгении Шекуновой, 18-летней Екатерины Патеюк и 15-летней Екатерины Пономаревой. Шекунова и Патеюк были убиты. В деле не было подозреваемых, а Инкин участвовал в расследовании убийства. В 2019 году Пономарева рассказала, что слышала, как Патеюк «в шутку сказала, что у нее венерическое заболевание», а Инкин разозлился, так как, предположительно, ранее занимался с ней сексом. По словам Пономаревой, она отошла от компании, когда услышала крики девушек, которые вскоре затихли. Возвращаться она не стала. Через несколько дней после убийства, рассказала Пономарева, Инкин пытался утопить ее в озере, но «отвлекся», а Попов ее отпустил.

В марте 2022 года присяжные объявили, что подсудимые невиновны, но дело отправили на новое рассмотрение после апелляции родственников погибших девушек.