Махер аш-Шараа, брат временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, стал генсекретарем президентской администрации. О его назначении еще в начале апреля сообщил ряд арабских СМИ со ссылкой на источники.

По данным базирующегося в Лондоне Al-Araby Al-Jadeed, до этого назначения Махер аш-Шараа занимал пост исполняющего обязанности министра здравоохранения в правительстве, сформированном в декабре 2024 года после падения режима Башара Асада в Сирии.

Однако ранее аш-Шараа, как выяснили российские СМИ, работал в поликлинике РЖД в Воронеже. Одними из первых об этом написали «Газета.ру» и «Аргументы и факты». По данным «Газеты.ру», аш-Шараа с 2014 по 2021 годы работал гинекологом в Дорожной клинической больнице в Воронеже. «Аргументы и факты» утверждали, что аш-Шараа закончил Воронежский медуниверситет имени Бурденко и с 2018 по 2024 годы руководил женской консультацией поликлиники № 1, которая относится к РЖД.

Издание «Агентство», изучившее утечки, пишет, что они подтверждают работу Махера аш-Шараа в учреждениях РЖД. По данным погранслужбы, в июле 2022 года аш-Шараа улетел в турецкий Измир и после этого в Россию не возвращался. Также «Агентство» выяснило, что аш-Шараа женат на гражданке России Татьяне Закировой, занимавшейся бизнесом до 2020 года. У них трое детей, старшему сыну 23 года, он, как выяснило «Агентство», поступил в Воронежский государственный университет.

По данным арабских СМИ, Махер аш-Шараа родился в Дамаске в 1973 году. Он получил докторскую степень в области медицинских наук, специализируясь на гинекологической хирургии, а также на лечении бесплодия. Кроме того, у него есть диплом по управлению системами здравоохранения. С 2022 по 2023 год, как пишет Al-Araby Al-Jadeed, аш-Шараа работал медицинским консультантом в больницах на севере Сирии.

В начале декабря 2024 года в Сирии пал режим Асадов, а к власти пришла оппозиция, возглавляемая группировкой . Временным президентом стал лидер ХТШ Ахмед аш-Шараа, известный ранее как Абу Мухаммад аль-Джулани. В середине марта Ахмед аш-Шараа подписал временную конституционную декларацию, которая будет действовать в стране в течение пятилетнего переходного периода.

В конце марта Ахмед аш-Шараа сформировал переходное правительство, в состав которого вошли 23 министра. В него в том числе вошли по одному представителю этнических и религиозных меньшинств — алавитов, друзов и курдов — а также одна женщина.

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