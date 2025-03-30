Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа сформировал переходное правительство. В него вошла одна женщина
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа сформировал переходное правительство, в состав которого вошли 23 министра.
«Мы стали свидетелями зарождения нового этапа нашего национального пути», — заявил Шараа на церемонии в президентском дворце, посвященной назначению нового кабинета министров.
Reuters отмечает, что состав кабинета разнообразен с точки зрения религиозных и этнических меньшинств — в него вошли представитель алавитов, Яруб Бадр, который был назначен министром транспорта, представитель друзов Амгад Бадр, возглавивший министерство сельского хозяйства, представитель курдов, ставший министром образования, и представительница христиан Хинд Кабават, назначенная министром социальных дел и труда. Она стала единственной женщиной в правительстве.
Свои посты из временного кабинета сохранили министр обороны и министр иностранных дел. Кроме того, впервые были созданы министерство спорта и министерство чрезвычайных ситуаций. Министром чрезвычайных ситуаций стал глава гражданской организации «Белые каски», Раед аль-Салех.
Премьер-министра в переходном правительстве не будет. Ожидается, что его функции возьмет на себя сам Шараа. Правительство будет у власти в течение пяти лет. Это позволит принять постоянную конституцию и провести выборы.
В начале декабря 2024 года в Сирии пал режим Асадов, а к власти пришла оппозиция, возглавляемая группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам». Временным президентом стал лидер ХТШ Ахмед аш-Шараа, известный ранее как Абу Мухаммад аль-Джулани. Сам Асад бежал в Россию.
В середине марта Ахмед аш-Шараа подписал временную конституционную декларацию, которая будет действовать в стране в течение пятилетнего переходного периода. Она сохранила некоторые пункты прошлой Конституции Сирии, оставляя исламское право в качестве основного источника законодательства в республике, а также закрепила положение о разделении властей и независимости судебной системы и гарантировала права женщин, свободу выражения мнений и свободу СМИ.
После прихода к власти Ахмеда аш-Шараа лидеры западных стран стали рассматривать возможность снятия санкций с Сирии, однако заявили, что восстановление связей с новым правительством республики произойдет только в том случае, если политический процесс и переходное правительство будут отражать этническое и религиозное разнообразие страны.
В марте в Сирии произошло восстание алавитов, которое было подавлено министерством обороны республики. По данным ООН, в ходе столкновений погибли по меньшей мере 110 человек, а Сирийский центр мониторинга прав человека, базирующийся в Великобритании, насчитывал более тысячи убитых.