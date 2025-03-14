Новый президент Сирии подписал конституционную декларацию на пятилетний переходный период

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа подписал временную конституционную декларацию, которая будет действовать в стране в течение пятилетнего переходного периода. Об этом сообщает «Аль-Джазира».

Подписывая документ, аш-Шараа выразил надежду, что этот документ ознаменует начало «новой истории Сирии».

Декларация сохраняет некоторые пункты прошлой Конституции Сирии, в том числе о том, что президент страны должен быть мусульманином, а исламское право остается в качестве основного источника законодательства в республике.

В документе закрепляется положение о разделении властей и независимости судебной системы, а также гарантируются права женщин, свобода выражения мнений и свобода СМИ, передает BBC News. Декларация также уделяет внимание судебному преследованию за преступления, совершенные при режиме Башара Асада.

Конституционная декларация наделяет Народный совет (парламент) Сирии правом отстранять президента или ограничивать его полномочия. При этом «Аль-Джазира» отмечает, что на практике это будет сделать сложно, так как треть его состава будет назначаться самим президентом, а остальные две трети — комитетом, выбранным президентом.

В начале декабря 2024 года исламистские боевики, оппозиционные силам президента Сирии Башара Асада, вошли в Дамаск и захватили власть в стране. Сам Асад бежал и укрылся в Москве, которая предоставила ему убежище. Оппозиционные Асаду силы возглавляла группировка . Президентом Сирии на переходный период был объявлен лидер группировки Ахмед аш-Шараа.

В марте 2025 года в Сирии произошло восстание алавитов, к которым принадлежит Башар Асад. 10 марта министерство обороны Сирии объявило о завершении «военной операции против остатков свергнутого режима на сирийском побережье». По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, базирующегося в Лондоне, в период с 6 по 9 марта проправительственные силы совершили 39 массовых казней и множество индивидуальных, убив в общей сложности не менее 973 человек. С учетом боевых потерь с обеих сторон общее количество задокументированных центром мониторинга жертв составляет 1454 человек.

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