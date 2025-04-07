Президент США Дональд Трамп заявил, что не намеренно спровоцировал падение американского фондового рынка, когда ввел масштабные пошлины.

«Я не хочу, чтобы что-то падало, но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One 6 апреля (цитата по CNBC).

Трамп заявил, что ввел пошлины на импорт товаров в США из-за дефицита торгового баланса с Китаем. «Мы должны решить проблему дефицита торгового баланса с Китаем. У нас триллионный торговый дефицит с Китаем, сотни миллиардов долларов в год мы теряем в торговле с Китаем. И пока мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать сделку. Я готов иметь дело с Китаем, но они должны решить проблему своего профицита», — сказал президент США.

Дональд Трамп объявил о введении «взаимных пошлин для стран по всему миру» 2 апреля. После этого фондовые индексы США и других стран начали падать. Так, американский индекс S&P 500 в течение двух дней, 3 и 4 апреля, упал на 10%. Как отмечает Financial Times, это четвертый случай за последние 85 лет, когда индекс падал так быстро. Прошедшая неделя стала худшей для американского рынка с момента начала пандемии коронавируса.

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