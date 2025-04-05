FT: власти Украины расследуют утечку проекта соглашения по недрам с США. Чиновников проверяют на детекторе лжи

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ расследовать утечку проекта соглашения с США, по которому американские компании получают приоритетный доступ к добыче всех украинских полезных ископаемых.

Как пишет Financial Times со ссылкой на украинские источники, в рамках расследования чиновников из различных ведомств проверяют, в том числе с использованием детектора лжи. Сколько человек отправили на проверку, собеседники издания уточнять не стали.

Офис президента Украины отказался комментировать FT эту информацию. В СБУ заявили, что действуют в рамках закона, чтобы защитить безопасность Украины, и сохраняют определенные детали своей деятельности в тайне.

Детали нового проекта соглашения Украины и США по недрам в конце марта раскрыл депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Он, в частности, указал, что документ не содержит «даже намека» на гарантии безопасности со стороны США. Откуда у него оказалась копия проекта соглашения, Железняк пояснять не стал.

Власти Украины заявили, что речь идет лишь об одном из проектов соглашения, подчеркнув, что обсуждение договора продолжается.

Тестирование на полиграфе, который также называют детектором лжи, является «противоречивой практикой», отмечает FT. Результаты таких исследований могут быть недостоверными.

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