В США уволили главу Киберкомандования и Агентства национальной безопасности

Генерал Тимоти Хо уволен с постов главы Киберкомандования вооруженных сил и Агентства национальной безопасности (АНБ) США, сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.

Кроме того, уволена заместитель Хо в АНБ Венди Нобл.

За увольнение главы агентства выступала ультраправая активистка Лора Лумер во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Она, в частности, обвиняла Хо и еще нескольких сотрудников Совета национальной безопасности США в нелояльности Трампу.

После призывов Лумер 3 апреля также были уволены не менее пяти ключевых сотрудников Совета национальной безопасности.

Официальная причина увольнения главы АНБ неизвестна.

Как напоминает The Washington Post, в марте Хо встречался с советником Трампа и главой Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илоном Маском в штаб-квартире АНБ в Мэриленде. По словам американских чиновников, встреча прошла «успешно».

Генерал Тимоти Хо был назначен на пост главы АНБ и Киберкомандования США в феврале 2024 года. The Washinton Post называет его «профессионалом в области кибербезопасности» с 30-летним опытом военной службы. Он также руководил действиями сил Киберкомандования, когда они в 2018 году совместно с АНБ проводили операцию по защите промежуточных выборов в США от возможного вмешательства со стороны России.

В конце февраля 2025 года издание The Record сообщало, что министр обороны США Пит Хегсет распорядился, чтобы Киберкомандование остановило любое планирование действий против России, в том числе наступательные цифровые операции. В Пентагоне эту информацию отрицали.