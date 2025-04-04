Правительство оценило ущерб от разлива мазута в Черном море почти в 85 миллиардов рублей. Их должны выплатить владельцы потерпевших крушение танкеров

Общий ущерб экологии, нанесенный в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года, составил 84,94 миллиарда рублей, подсчитал Росприроднадзор.

Как заявила глава ведомства Светлана Радионова, возмещения такой суммы правительство РФ требует от владельцев танкеров, затонувших в Черном море.

Сумма претензий к ООО «Кама шиппинг», владеющему танкером «Волгонефть-212», оценена в 49,46 миллиарда рублей, а сумма претензий к ЗАО «Волготранснефть» (владелец танкера «Волгонефть-239») — 35,48 миллиарда рублей.

«У компаний, которым предъявлены требования, есть один месяц на добровольное возмещение вреда. По истечении этого срока исковые заявления будут направлены в суд», — заявила Радионова.

Правительство РФ также отчиталось о завершении расследования крушения танкеров. По словам министра транспорта Романа Старовойта, основной причиной аварии стало «невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива». «Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России», — сказал министр. Материалы расследования передадут в СК.