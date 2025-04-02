The Washington Post: члены Совета нацбезопасности США использовали личную почту Gmail для рабочей переписки

Члены Совета национальной безопасности США, включая советника Майка Уолца, вели рабочую переписку через личные аккаунты в почте Gmail, пишет The Washington Post со ссылкой на изученные газетой документы и трех чиновников.

WP узнала, что старший помощник Уолца переписывался в почте Gmail с сотрудниками других правительственных агентств по вопросам, касающимся «важных военных должностей и мощных систем вооружения, связанных с текущим конфликтом».

Сам Уолц получал на свою почту в Gmail «менее конфиденциальную», но чувствительную информацию. Например, в почте были его расписание и рабочие документы, говорят источники WP. По их словам, Уолц иногда копировал записи из своего календаря в мессенджер Signal, чтобы координировать встречи.

Представитель Совета нацбезопасности Брайан Хьюз заявил, что не видел никаких доказательств того, что Уолц использовал личную почту. По его словам, когда «старые контакты» Уолца отправляли ему материалы по работе, он обязательно включал в переписку адрес своей рабочей электронной почты, чтобы обеспечить соблюдение законов. «Уолц не отправлял и не будет отправлять секретную информацию через открытый аккаунт», — сказал Хьюз.

24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что его добавили в групповой чат в Signal, в котором чиновники Белого дома обсуждали нанесение ударов по позициям йеменских хуситов. В чате состояли 18 человек — в том числе советник президента по нацбезопасности Майк Уолц. Позже Уолц взял на себя ответственность за создание этого чата, но заявил, что не знает, откуда у него в телефоне контакт Голдберга.

Politico со ссылкой на два источника писало, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и высокопоставленный чиновник по кадрам Серхио Гор в частном разговоре посоветовали Трампу уволить Уолца. Трамп, по словам источников Politico, согласился, что «Уолц облажался», но решил не увольнять его, чтобы это не стало «победой» либеральных СМИ и представителей Демократической партии. Публично Трамп также заявил, что не будет увольнять никого из участников группового чата в мессенджере Signal. Однако, по словам одного из чиновников, этот инцидент «сильно повредил Уолцу».

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