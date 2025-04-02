Олег Кашин сообщил, что его выступление на книжной ярмарке в Берлине отменено «из-за абстрактных украинцев» (или «российских недоброжелателей»)

Выступление публициста Олега Кашина на Берлинской книжной ярмарке русскоязычной литературы, намеченное на 4 апреля, отменено. Об этом сам Кашин рассказал «Осторожно Media» Ксении Собчак.

Официально причины отмены не озвучены. По словам Кашина, с сайта ярмарки исчез анонс выступления, а его поклонникам, интересовавшимся, состоится ли мероприятие, организаторы ответили, что оно отменено «из-за абстрактных украинцев». Сам Кашин считает, что отмена выступления может быть связана «с российскими недоброжелателями», которых он «знает поименно».

«Я хотел бы подчеркнуть, организаторы, насколько понимаю, люди далекие от контекста токсичных отношений внутри российской политэмиграции. И к ним претензий нет. Они думали, да, что собрать русских писателей под одной крышей, это весело, здорово, не догадываясь о том, сколько взаимного хейта в этой среде царит, ну и быть чемпионом по этому хейту мне не привыкать», — цитирует Кашина телеграм-канал Ксении Собчак.

Журналист Глеб Морев, которого также позвали на ярмарку, заявил «Осторожно Media», что отмена выступления Кашина - «акт цензуры».

Министерство юстиции РФ в июне 2022 года объявило Олега Кашина, живущего за пределами России, «иностранным агентом». В июле 2024 года МВД РФ объявило Кашина в розыск. Как предполагал публицист, ему вменяют статью УК о неисполнении обязанностей «иностранного агента».

Организаторы различных культурных и просветительских мероприятий в разных странах неоднократно отказывались от участия россиян из-за протестов со стороны украинских участников.