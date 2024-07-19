Олега Кашина объявили в розыск

МВД России объявило в розыск публициста Олега Кашина, живущего в Лондоне. Информация об этом появилась в базе розыска МВД. Внимание на это первой обратила «Медиазона» 19 июля.

В сообщении МВД сказано, что Кашин Олег Владимирович 1980 года рождения «разыскивается по статье УК». По какой статье в отношении Кашина заочно возбудили уголовное дело, неясно.

В качестве контактных номеров в карточке розыска перечислены два номера калининградских полицейских, в том числе из ОВД по Ленинградскому району Калининграда. Кашин прописан в Калининграде.

Олег Кашин сообщил «Медиазоне», что ранее не знал, что против него возбудили дело. Он предположил, что речь может идти о статье об уклонении от исполнения обязанностей для «иностранных агентов» (330.1 УК).

Как отмечает издание, дело по этой статье могут возбудить, если человеку дважды за год назначали административный штраф по статье о нарушении порядка деятельности «иностранного агента» (статья 19.34 КоАП). Ленинградский районный суд Калининграда назначил Кашину шесть штрафов по этой статье, в том числе три — за последний год.

Министерство юстиции РФ объявило Олега Кашина «иностранным агентом» в июне 2022 года.

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