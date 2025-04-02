NYT: погибшие в Литве американские военные попали в болото, приехав эвакуировать застрявшую армейскую машину

Четверо американских военных, погибших недалеко от литовского полигона в Пабраде, должны были эвакуировать застрявшую армейскую технику, пишет The New York Times со ссылкой на военных. Однако военнослужащие США по какой-то причине сбились с курса, их бронемашина M88 Hercules попала в болото и затонула.

Военные пропали без вести 25 марта. Для их поиска была развернута широкомасштабная операция. Бронемашину обнаружили затопленной в водоеме на полигоне. 31 марта ее вытащили на поверхность. Сначала была подтверждена гибель троих американских военных, а 1 апреля было объявлено о смерти четвертого. Официально пока не сообщается, где было найдено тело четвертого погибшего, но источники NYT рассказали, что он находился рядом с M88 Hercules.

Глава Фонда восстановления и защиты болот Литвы Нериюс Забляцкис, сообщает LRT, заявил, что торфяное болото, в которое попала бронемашина американских военных, не было отмечено на картах. «Государство должно принять меры и наконец-то правильно обозначить болота, — указал он. — Информация есть в определенных базах данных, на геопортале, но она представлена хаотично и не соответствует реальной ситуации».

В свою очередь литовский военный аналитик Александрас Матонис утверждает, что болото в Пабраде отмечено на официальной карте Regia.lt. «Все на месте — и озеро, и болото, и просека. Кстати, армия, как союзная, так и литовская, использует другие карты, на которых ландшафт и его объекты показаны более подробно и точно», — цитирует LRT пост Матониса в фейсбуке.

Расследование обстоятельств произошедшего ведут как литовские правоохранительные органы, так и американское командование.