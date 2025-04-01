В Кемеровской области беременным школьницам будут выплачивать по 100 тысяч рублей
Источник: Правительство Кемеровской области
В Кемеровской области ученицам общеобразовательных организаций, вставшим на учет по беременности, будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Соответствующее постановление, принятое областным правительством, вступило в силу с 1 апреля.
На выплату также могут претендовать учащиеся в профессиональных образовательных организациях и студентки вузов.
Ранее о выплатах беременным школьницам объявили власти Орловской области. Всего выплаты беременных учащимся очных форм обучения ввели, по подсчетам «7×7», более 40 российских регионов.