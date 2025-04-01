В Кемеровской области беременным школьницам будут выплачивать по 100 тысяч рублей

В Кемеровской области ученицам общеобразовательных организаций, вставшим на учет по беременности, будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Соответствующее постановление, принятое областным правительством, вступило в силу с 1 апреля.

На выплату также могут претендовать учащиеся в профессиональных образовательных организациях и студентки вузов.

Ранее о выплатах беременным школьницам объявили власти Орловской области. Всего выплаты беременных учащимся очных форм обучения ввели, по подсчетам «7×7», более 40 российских регионов.

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