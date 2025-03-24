В Орловской области беременным школьницам будут выплачивать по 100 тысяч рублей

В Орловской области школьницам, вставшим на учет по беременности, будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Об этом говорится в указе губернатора региона Андрея Клычкова.

В декабре глава области ввел выплаты по 100 тысяч рублей беременным студенткам. Теперь, согласно указу, выплаты также полагаются девушкам, которые учатся в общеобразовательных организациях региона, а не только в техникумах и вузах.

По подсчетам «7×7», выплаты за беременность, в том числе для студенток, ввели более 40 российских регионов.

В январе 2025 года президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, повышающие размер пособия по беременности и родам для студенток, которые учатся очно, до регионального прожиточного минимума. Сейчас пособие устанавливается исходя из размера стипендии и составляет от десяти до 23 тысяч рублей за весь период. В Минтруде поясняли, что в зависимости от величины прожиточного минимума, установленного в регионе, сумма пособия будет варьироваться от 74 тысяч рублей в Липецкой и Тамбовской областях до 235 тысяч рублей в Чукотском автономном округе.

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