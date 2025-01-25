Путин поручил увеличить пособие по беременности для студенток

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, повышающие размер пособия по беременности и родами для студенток, который учатся очно, до регионального прожиточного минимума. Об этом говорится в поручениях президента по итогам заседания Госсовета по вопросам социальной поддержки семей.

Кроме того, он поручил правительству представить предложения «по использованию рекламы в целях популяризации образа многодетной семьи».

23 января Минтруд предложил повысить пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток, обучающихся очно, рассчитывая его из прожиточного минимума по региону. В ведомстве заявили, что это позволит в разы увеличить размер пособия. Сейчас пособие устанавливается исходя из размере стипендии и составляет от десяти до 23 тысяч рублей за весь период.

Минтруд пояснял, что в зависимости от величины прожиточного минимума, установленного в регионе, сумма пособия будет варьироваться от 74 тысяч рублей в Липецкой и Тамбовской областях до 235 тысяч рублей в Чукотском автономном округе.

В середине ноября РБК сообщал, что в российском правительстве по поручению Владимира Путина разработали проект Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, который предполагает ряд мер для повышения рождаемости и «продвижения семейного образа жизни». Стратегия предполагает улучшение системы поддержки семей с детьми и введение дополнительных стимулов для их рождения, решение жилищных проблем (в том числе неипотечными методами), создание условий для более успешного совмещения семьи с образованием и работой.

Более десяти российских регионов в 2024 году ввели выплаты за рождение ребенка для студенток или молодых женщин в возрасте от 18 до 25 лет. Выплаты пообещали в Карелии, Мордовии, Красноярском, Пермском, Алтайском и Хабаровском краях, Орловской, Томской, Самарской, Вологодской и Челябинской областях.