В Томской области и Алтайском крае пообещали по 100 тысяч рублей беременным студенткам. Такие выплаты ввели более чем в 10 регионах России

Правительство Томской области сообщило, что с 1 января 2025 года власти станут выплачивать по 100 тысяч рублей студенткам, которые встанут на учет по беременности, то есть постоянное наблюдение у врачей вплоть до родов. Об этом 10 декабря сообщила вице-губернатор региона Светлана Грузных, сообщается в телеграм-канале областного правительства.

Аналогичную выплату введут в Алтайском крае, сообщила министр социальной защиты региона Наталья Оськина в интервью Amic.ru. Деньги беременным студенткам станут выплачивать в рамках программы, направленной на увеличение рождаемости в крае.

Подобные выплаты за рождение ребенка для студенток или молодых женщин в возрасте от 18 до 25 лет ввели как минимум в 11 регионах России, пишет издание «7×7». Помимо Томской области и Алтайского края, выплаты пообещали в Карелии, Мордовии, Красноярском, Пермском и Хабаровском краях, Орловской, Самарской, Вологодской и Челябинской областях.

Власти России с осени 2023 года проводят широкую кампанию по ограничению абортов. В разных регионах РФ беременность нельзя прерывать в частных клиниках или действуют штрафы за «склонение» к абортам. В пропагандистской кампании против абортов участвует Русская православная церковь — в ряде регионов, в том числе в Москве, беременным женщинам на первом приеме вручают письмо патриарха Кирилла.

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