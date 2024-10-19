В 16 российских регионах беременным в рамках профилактики абортов собираются вручать письмо от патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл написал письмо в поддержку рождения ребенка, которое планируют выдавать беременным в 16 регионах России, заявила РИА Новости организатор акции — руководитель проекта «Здравствуй, мама!» Наталья Москвитина.

По словам Москвитиной, письмо патриарха Кирилла войдет в «папку помощи», которую в 16 регионах вручают в государственных женских консультациях беременным, пришедшим на первый прием.

Сейчас, рассказала она, в «папку помощи» входит письмо-поздравление от главы региона и главы местной митрополии, а также буклет, в котором описаны виды поддержки беременных и родивших женщин — от властей, от общественных организаций и информация о скидках от частного бизнеса. В ближайший месяц, по словам Москвитиной, в «папке помощи» будут выдавать и письмо от патриарха Кирилла.

«Вы переживаете сейчас особое время, когда совершается великое Божие чудо: готовится к приходу в мир новый человек. От всего сердца поздравляю Вас с этим судьбоносным событием в Вашей жизни. Ожидание рождения ребенка всегда исполнено одновременно и тревоги, и радости, — говорится в письме патриарха Кирилла. — Помните, что вы не одни — рядом с вами люди, готовые поддержать, проявить заботу и участие».

«Здравствуй, мама!» позиционируется как общественный федеральный проект. Проект, по словам Натальи Москвитиной, в числе прочих одобрили вице-премьер Татьяна Голикова, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и президент России Владимир Путин.

В Тверской области беременным в женских консультациях выдают письмо митрополита Амвросия, в котором он, в частности, называет беременность «настоящим и истинным чудом». Послание митрополита Тверского и Кашинского, как и письмо патриарха Кирилла, не содержит прямого призыва отказаться от аборта.

Российские власти пытаются ограничить доступ к абортам различными способами — как запретом процедуры в частных клиниках на региональном уровне, так и пропагандой. В этой кампании активно участвует Русская православная церковь.

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