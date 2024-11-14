РБК: в правительстве разработали демографическую стратегию. Власти предлагают повысить эффективность выплаты алиментов и награждать «многовнуковых» бабушек

В российском правительстве по поручению Владимира Путина разработали проект Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, который предполагает ряд мер для повышения рождаемости и «продвижения семейного образа жизни», пишет РБК со ссылкой на документ.

В числе основных вопросов, которые предполагается решить в рамках подъема рождаемости, РБК перечисляет такие:

Улучшение системы поддержки семей с детьми и введение дополнительных стимулов для их рождения. В этом пункте говорится о совершенствовании механизмов выплаты материнского капитала и ежемесячного пособия, о предоставлении ежегодных выплат семьям с двумя и более детьми, а также о повышении эффективности выплаты алиментов;

Решение жилищных проблем — в том числе неипотечными методами, в качестве которых перечисляются повышение доступности арендного, социального и строящегося жилья;

Создание условий для более успешного совмещения семьи с образованием и работой. Этот пункт предусматривает условия для студенческих семей, а также некоторые меры для работающих родителей;

Улучшение репродуктивного здоровья населения. Для достижения этой цели планируется повышение доступности медицинской помощи женщинам, поддержка беременных и развитие методов преодоления бесплодия.

Кроме того, Стратегия, как указывает РБК, предусматривает ряд шагов для «продвижения в обществе семейного образа жизни». В частности, образ многодетной семьи должен использоваться при формировании медиаконтента и в рекламных кампаниях, а в интернете нужно развивать «качественный позитивный контент» для семей с детьми. Также документ предполагает введение общественных наград для «многодетных и многовнуковых» дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек, пишет РБК.

В разработке документа участвовали «практически все» ведомства, а также ведущие демографические научные школы, уточнили РБК в Минтруде. Стратегия рассчитана до 2036 года. По данным РБК, она будет реализовываться в два этапа. До 2030 года планируется совершенствование федерального и регионального законодательства и начало действия нацпроекта «Семья». Второй этап предполагает выполнение плана и осуществление дополнительных мер, необходимых для достижения целей и задач Стратегии.

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