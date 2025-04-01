«Роснано» объявило технический дефолт

Компания «Роснано» объявила о техническом дефолте (невозможности продолжать выплаты) по выпуску девятилетних облигаций восьмой серии.

«Выплата купонного дохода по облигациям серии 08 будет осуществлена в течение 10 рабочих дней, необходимых для выработки технического механизма выплаты», — говорится в заявлении «Роснано», опубликованном в телеграм-канале компании 1 апреля.

Как пишет «Интерфакс», 31 марта компания «Роснано» не выплатила доход за 12-й купонный период на 1,005 миллиарда рублей.

«Роснано» в апреле 2019 года выпустило облигации объемом 13,4 миллиарда рублей. Выпуск обеспечен государственной гарантией, ее выдал Минфин. Ставка купона — 18,13% годовых, дата погашения — 27 марта 2028 года.

Компания «Роснано» неоднократно предупреждала о возможном банкротстве, если ей не предоставят дополнительное финансирование для расчетов с кредиторами. Первые сообщения о финансовых проблемах компании появились в конце 2021 года. Газета «Ведомости» писала в октябре 2022 года, что правительство обсуждает ликвидацию компании, которая утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства. «Роснано» в июле 2024 года сообщило, что выплатило банкам-кредиторам около 80% накопленного до 2021 года долга. В сентябре 2024-го компания сообщила, что устранила признаки банкротства благодаря проведенным мероприятиям по финансовому оздоровлению.