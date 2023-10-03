«Роснано» предупредило о возможном банкротстве

Госкорпорация «Роснано» предупредила, что не способна своевременно и в полной мере обслуживать финансовые обязательства по своим долгам и без вмешательства государства может обанкротиться.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании, по итогам первых шести месяцев 2023 года объем требований кредиторов «Роснано» значительно превысил стоимость ее активов.

Так, чистый долг «Роснано» на 30 июня составил 95,56 миллиарда рублей против 90,85 миллиарда рублей на начало года. В декабре госкорпорация должна погасить выпуск биржевых облигаций на 10 миллиардов рублей.

«В случае непринятия акционером АО „Роснано“ решений о нормализации бухгалтерской (финансовой) отчетности и предоставлении (восстановлении) ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами, в том числе в условиях бюджетных и иных нормативных ограничений, высока вероятность возникновения признаков банкротства», — цитирует агентство отчет компании.

Госкорпорация «Роснано» утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства после введения западных санкций на фоне российского вторжения в Украину. Осенью 2022 года СМИ писали, что правительство РФ рассматривает вопрос ликвидации «Роснано», поскольку в сложившихся условиях поддерживать дееспособность компании за счет бюджета нецелесообразно.

В сентябре 2023 года на Восточном экономическом форуме Владимир Путин раскритиковал бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса, который после начала полномасштабной войны в Украине покинул Россию. По мнению президента РФ, деятельность Чубайса в госкорпорации не удалась с экономической точки зрения. «Чего он удрал. Может быть, связано с тем, что там идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы. Там большая дыра, огромная дыра финансовая. Большие цифры. Но там, слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследования», — сказал Путин.

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