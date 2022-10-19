«Ведомости»: Минфин предложил Путину расформировать «Роснано»

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Правительство России начало обсуждать расформирование государственной компании «Роснано», которая после введения западных санкций утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства. Об этом сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на слова источников.

По их данным, министр финансов Антон Силуанов заявил в обращении к президенту РФ Владимиру Путину, что в нынешних условиях нецелесообразно поддерживать дееспособность «Роснано» за счет бюджета. Силуанов предложил рассмотреть вариант прекращения деятельности компании.

Собеседники издания утверждают, что в случае ликвидации «Роснано» активы госкомпании могут передать в другие профильные госкорпорации. Неназванный федеральный чиновник и источник, близкий к «Роснано», сказали, что помимо банкротства также обсуждается вариант, что власти сохранят компанию, но продолжат «политику расчистки баланса».

По данным источника РБК, знакомого с обсуждением будущего «Роснано», обсуждались три сценария: ликвидация компании, ее передача в одну из госкорпораций и развитие с утверждением новой инвестиционной программы. Сейчас, по словам источника издания, актуальны только первые два варианта.

«Ведомости» отметили, что пока решение о будущем «Роснано» не принято. По словам источников издания, это будет зависеть от мнения президента.

Представитель Минфина заявил «Ведомостям», что ведомство наблюдает за финансовым состоянием «Роснано» и продолжает «работу по стабилизации текущей ситуации». «Все обязательства, в том числе покрытые госгарантиями, будут выполнены в полном объеме», — заверили в министерстве.

Ранее в октябре Минфин выплатил за «Роснано» долг в размере девяти миллиардов рублей, погасив облигации с госгарантией. Долги компании впервые уплатили из средств бюджета.